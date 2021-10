No vax, minacce deliranti ai giornalisti. Il no green pass non c'entra nulla

Le minacce ai giornalisti, soprattutto quando organizzate in gruppo sui social, con messaggi spesso identici e ripetuti, ma anche creati ad hoc, sono ingiustificabili. Sottoscriviamo dunque in toto la nota del sindacato dei giornalisti a riguardo ( qui l'articolo ) ed esprimiamo piena solidarietà al collega Giovanni Balugani della Gazzetta di Modena che ne è stato fatto oggetto e che ne è tuttora vittima. Questo ovviamente al di là delle diverse linee editoriali e delle diverse vedute di merito sulla informazione legata alla pandemia. Senza difese preconcette di categoria (i giornalisti possono sbagliare, noi in primis, ma non possono mai essere minacciati) e senza per questo censurare eventuali conflitti di interesse da una parte o dall'altra, ovviamente nel caso anche nostri, qualora ve ne siano. Una diversità di vedute e linee editoriali anche profonda, ma che crediamo essere arricchente e segno di un positivo pluralismo informativo.Anche il nostro quotidiano, La Pressa, è ciclicamente finito nel mirino di queste 'ondate' di immondizia web da parte del gruppo VV () che inquinano la nostra pagina Facebook con deliranti messaggi, sotto ad articoli evidentemente 'non graditi', e che puntualmente segnaliamo alla piattaforma con precisione.Detto questo è bene sottolineare come sia sbagliato pensare di sovrapporre le tesi surreali e complottiste di questo gruppo di fanatici estremisti con gli argomenti assolutamente rispettabili (condivisibili o meno nel merito, e noi crediamo lo siano, ma non è questo il punto) di chi legittimamente e pacificamente critica la norma del Green Pass.Equiparare, ammesso qualcuno lo voglia fare, i deliri censurabili, e criminali quando si trasformano in minacce, di piccoli gruppi organizzati a un movimento di protesta profondo, con solide basi culturali e autorevoli esponenti, che ritiene sbagliato il Green Pass non crediamo sia un modo per rendere giustizia ai fatti. Come non lo è, e lo abbiamo detto , appiattire la multiforme protesta di piazza con i vergognosi atti di un gruppo di neofascisti.