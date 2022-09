Noleggio bici: 420.000 euro alla coop Aliante per gestirlo altri 3 anni

L'affidamento della gestione dei servizio di noleggio biciclette dall'01/10/2022 al 30/09/2025 costerà ai modenesi 420.000 euro. Risorse stanziate dal Comune di Modena che andranno direttamente a favore del Consorzio Solidarietà Sociale di Modena, l'agglomerato di cooperative e associazioni che di fatto gestisce in tutti i campi i servizi sociali e non solo dati in appalto dal Comune, ed in particolare la Cooperativa sociale Aliante che già da anni gestisce il servizio. Nel dettaglio 344.915 euro ai quali vanno aggiunti 75.881 euro di oneri di Iva. Aliante è stato l'unico soggetto a presentarsi.