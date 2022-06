Note di Stelle: ultimo appuntamento con la comicità

Domani, Martedì 28 Giugno, Piazza XX Settembre accoglierà l’ultima serata della rassegna “Note di stelle” organizzata da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.L’imperdibile appuntamento delle 21.00 è con il “Festival della Comicità Italiana” che accoglierà i Campioni della Comicità Nazionale per portare risate e allegria in Piazza. La serata, presentata da Riccardo Benini, vedrà andare in scena Ruben Spezzati, Davide Spadolà, comico di Zelig e Colorado Cafè, Gian Piero Sterpi, Alessia De Pasquale, Francesco D’Agostino, vincitore assoluto del Festival della Comicità Italiana 2022, e Andrea Di Castro, Premio della Critica Festival Comicità Italiana 2022.Ospite canoro Alberto Conti, il giovanissimo talento la cui voce unica ha accompagnato l’intero Festival.E anche per quest’ultima serata, alle ore 19.00 Piazza XX Settembre si trasformerà in un salotto letterario con la presentazione del libro “Antica Pasticceria San Biagio” di Martina Sargenti, libro dedicato alla bottega storica che ha sede nel cuore della nostra città e grazie al quale i lettori saranno protagonisti di un viaggio nostalgico che ha inizio in quella Modena dei primi del Novecento e si conclude nella contemporaneità.Il calendario di Modenamoremio è patrocinato dal Comune di Modena.Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre LaLista, Rucola e Stracchino, Sosta Emiliana, Sapori a Modena e Prime Restaurant Fish per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.