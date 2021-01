'Nuvola dall'inceneritore? Solo vapore che si condensa col freddo'

'La presenza di un pennacchio maggiormente visibile nella stagione fredda sulla sommità del camino è un fenomeno del tutto normale ed innocuo. Esso è provocato dal vapore acqueo presente nei gas caldi che – uscendo dal camino – a contatto con l’aria fredda esterna si condensa e genera una nuvola maggiormente visibile.

Si tratta del medesimo fenomeno che, nelle giornate fredde, rende visibile il respiro con la caratteristica nebbiolina bianca che sembra uscire dalla bocca. Questo fenomeno si verifica come conseguenza delle condizioni di bassa temperatura ed elevata umidità tipiche della stagione invernale. Inoltre, in questi giorni, la scarsa presenza di vento favorisce l’accumulo del pennacchio in prossimità del camino aumentandone la visibilità'.

Così Hera ha risposto oggi alla nostra richiesta di chiarimento rispetto alla grande nuvola grigia che nella giornata di mercoledì 6 gennaio, è stata emessa dal camino dell'inceneritore di via Cavazza a Modena ben visibile a chilometri di distanza al punto da generare preoccupazione da diversi cittadini. La densità, il colore grigio, e la visibilità improvvisa, della nuvola che dalle ore 15 ha iniziato ad elevarsi in cielo trasportata poi dal vento verso il centro città, aveva fatto pensare ad un incendio o ad un fatto anomalo. Nulla di tutto ciò e nulla di pericoloso - rileva Hera. Né sotto l'aspetto visivo che di qualità emissiva. 'Dal punto di vista emissivo si evidenzia - fa sapere la multiutility che gestisce l'impianto modenese, il pieno rispetto dei limiti e non risultano valori anomali rispetto ai dati storici, così come per la portata, temperatura e pressione dei fumi'. Hera conclude ricordando la possibilità di consultare i dati delle emissioni in una speciale sezione del sito del gruppo Hera