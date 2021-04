Obbligo vaccino per operatori sanitari, partita operazione in Emilia

E’ partita l'operazione in Emilia Romagna per garantire l’applicazione dell’obbligo vaccinale anti covid per il personale sanitario e sociosanitario, così come prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo scorso.Con una lettera inviata oggi agli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e ai gestori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, la Regione chiede di ricevere entro l’inizio della prossima settimana gli elenchi dei professionisti della sanità iscritti agli Ordini e degli “operatori di interesse sanitario” (Operatori sociosanitari, Assistenti di studio odontoiatrico, Massofisioterapisti).Questo consentirà di definire con esattezza la situazione, in termini di vaccinazione, di tutto il personale sanitario e sociosanitario interessato dalle norme contenute nel decreto-legge del 31 marzo scorso.Gli elenchi andranno compilati e spediti esclusivamente con le modalità pubblicate nel portale Salute del sito web della Regione Emilia Romagna.