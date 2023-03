Occupazioni abusive, appello al Comune: monitorate quel palazzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Ci stiamo chiedendo se l'Amministrazione comunale sta attenzionando adeguatamente la situazione e soprattutto cosa si stia aspettando per intervenire per farla cessare.I residenti non mancano di segnalare quanto sta accadendo ed il nostro auspicio è che gli organi preposti possano agire al più presto prima che sia troppo tardi, dato che se non fermato in tempo il rischio plausibile è solo quello del peggioramento. Forse dopo la Sacca l'Amministrazione punta con le sue inadempienze ad un Errenord alla Crocetta? Con tutti gli annessi e connessi che queste situazioni generano, tra spaccio, prostituzione, sbandati, e microcriminalità? I presupposti purtroppo ci sono tutti date le forme di degrado verso cui sta scivolando il quartiere, con l’ulteriore rischio di creare una nuova terra di nessuno, come altre già presenti in città. Il nostro sostegno va all’operato delle forze dell’ordine che in modo indefesso si prodigano nel presidio del territorio come nella prevenzione dei crimini. L’auspicio - concludono gli esponenti Lega - è che l’Amministrazione invece prenda maggiore coscienza di quanto sta accadendo e provveda di conseguenza'.