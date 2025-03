Ordine giornalisti, ballottaggio: Amendola è il candidato di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ballottaggio il 2 e 3 aprile (voto online) e 6 aprile (ai seggi) per l'ultima tornata delle elezioni dell'Ordine dei giornalisti Emilia Romagna. Nel modenese è Marco Amendola, giornalista e collaboratore de La Pressa a passare al ballottaggio con 49 voti per il consiglio regionale dell'Emilia Romagna, nell'elenco dei giornalisti professionisti.

'Nei punti del mio programma, se sarò eletto, ho quelli di portare in consiglio la voce dei precari, dei free lance, dei giovani. Tra le proposte penso ad attivare dei referenti dell'Odg regionale per zona, così da avere dei punti di riferimento per i giornalisti in merito a segnalazioni, chiarimenti, esigenze. In questo modo si avrebbe una presenza più capillare e rappresentativa dell'ordine sull'intera regione.

Ma risulta molto importante aprire una sezione dell'ordine dei giornalisti per controllare in modo attivo i bandi degli uffici stampa pubblici, bandi che nel mondo del lavoro giornalistico rappresentano un'opportunità di lavoro in un settore in cui regna la precarietà. In questi anni ho sensibilizzato dall'esterno e su vari questioni il nostro Ordine regionale: per esempio su abusivismo della professione, concorsi pubblici, nomine fiduciarie politiche negli uffici stampa pubblici. Ma c'è davvero tanto da fare per essere più vicini a un lavoro in rapida evoluzione', spiega Amendola.Mercoledì 19 e giovedì 20 marzo 2025, hanno votato: professionisti con 442 votanti (pari a 26,90%) per il Consiglio Nazionale, 439 votanti (pari a 26,72%) per il Consiglio Regionale e il Collegio dei Revisori dei Conti (su un totale di 1.643 aventi diritto al voto). Pubblicisti: 238 votanti (pari a 6,02%) per il Consiglio Nazionale, 241 votanti (pari a 6,10%) per il Consiglio Regionale e il Collegio dei Revisori dei Conti (su un totale di 3.951 aventi diritto al voto). Le votazioni in presenza di domenica 23 marzo 2025 hanno invece registrato un’affluenza di 167 giornalisti: 91 professionisti (37 a Bologna, 16 a Cesena, 38 a Parma) e 76 pubblicisti (39 a Bologna, 21 a Cesena, 16 a Parma). Partita ancora aperta per definire il prossimo consiglio regionale, in cui entreranno 6 giornalisti professionisti e 3 pubblicisti, quest'ultimi già eletti. Risulta invece eletto Silvestro Ramunno, presidente uscente dell'ordine regionale.