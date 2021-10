Otorinolaringoiatria Policlinico: Marchioni sostituisce Presutti

Dal primo ottobre 2021, Daniele Marchioni è il nuovo Direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera di Modena, ruolo in cui ha sostituito Livio Presutti, che l’ha diretta dal 2003 all'8 novembre 2020, quando si è traferito all’Azienda Ospedaliera di Bologna.Marchioni, che dal 2014 a oggi ha diretto l’Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera di Verona, è cresciuto professionalmente al Policlinico di Modena. Si tratta, quindi, di un ritorno a casa, nel segno della continuità della scuola di Otorinolaringoiatria che a Modena è antica e che con Livio Presutti ha raggiunto un indiscusso livello internazionale.'Desidero anzitutto dare il bentornato a Daniele Marchioni - commenta il Direttore Generale Claudio Vagnini – un professionista cresciuto a Modena che, per quanto ancora molto giovane ha già una grandissima esperienza in ambito internazionale in diversi campi della disciplina. Insieme a Presutti, Daniele Marchioni è tra i massimi esperti mondiali di Chirurgia Endoscopica dell’Orecchio, caratteristica che consente al Policlinico di consolidare il suo ruolo di Centro di Riferimento Regionale ottenuto nel 2018. Sono convinto che il prof. Marchioni saprà rafforzare e sviluppare ulteriormente la scuola modenese di otorinolaringoiatria che è una delle colonne di tutta la chirurgia del settore Testa – Collo che è costituisce uno dei punti qualificanti della nostra Azienda. Un ringraziamento va a Livio Presutti, che in diciassette anni ha saputo costruire una squadra vincente e a Matteo Alicandri Ciufelli che ha guidato il reparto in questi mesi'.