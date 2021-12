'Parliamo di vaccini, il green pass è politica non scienza'

Dicono: non sei allineato alle linee del nostro governo, ma tu governando come affronteresti il danno epocale del Covid? Rispondo: con tutti i mezzi possibili.1) Non lasciando solo ogni singolo paziente sia nella prevenzione sia nella cura: in Itala abbiamo un medico di famiglia ogni 1000 abitanti quindi perfettamente in grado di occuparsi del malato Covid. Auspico lo faccia visitando fisicamente il paziente, usando caso per caso i farmaci più efficaci ad affrontare le complicanze e in caso di incertezza (per esempio ha o non ha una polmonite?) dedicare 30 minuti per parlare con il medico addetto al Covid dell’ospedale di riferimento e concordare con lui ulteriori accertamenti e la possibilità poi di proseguire le cure a domicilio (il costo di una telefonata).2) informazione chiara esauriente e trasparente sui farmaci anticovid (come Pfizer e Moderna) e sui vaccini (Sinovac o Coronarovac) indicandone gli indubbi vantaggi ma anche i limiti.

Chi è obbligato a firmare il consenso avrà un’informazione esaustiva. Purtroppo è cosa nota che le autorità competenti si rifiutano di rispondere.3) Non costringere obbligando e punendo ma convincendo. Questo riguarda anche gli effetti collaterali delle vaccinazioni: più vengono segnalati più le case farmaceutiche saranno in grado di modificare i prodotti rendendoli più sicuri. Negare sempre ogni correlazione crea maggior diffidenza e opposizione anche fra i dubbiosi.4) Chiarire subito chi ha diritto all’esenzione per malattia. Il 4 agosto il dottor Rezza Direttore della Prevenzione al Ministero della Salute ha promesso in tempi brevissimi l’elenco delle patologie che implicano l’esenzione dalla vaccinazione anticipandone a mo’ di esempio solo tre. I centri vaccinali si basano tuttora su una bozza di una circolare promessa ma mai trasmessa.5) Prendere in considerazione l’alternativa consigliata da illustri virologi (Roult, Iannidis, Tarro, Montagnier, Bossche, Girolandino,Cosentino etc.) in molti paesi nel mondo, ovvero vaccinare a tappeto gli anziani e i fragili e lasciare circolare il virus fra i giovani per ottenere una reale immunità di gregge.6) l’EMA e l’AIFA hanno confermato che la fine sperimentazione scatterà a dicembre 2023, quando sarà possibile verificare la sicurezza e l’efficacia complessiva di questi vaccini confrontando due gruppi di controllo (vaccinati e non vaccinati) a doppio cieco (questo si chiama metodo scientifico). Come tutti sappiamo le case farmaceutiche a pochi mesi dall’inizio della sperimentazione hanno vaccinato tutti i componenti del gruppo di controllo. Per fortuna esiste un gruppo (minoritario) di non vaccinati grazie ai quali sarà possibile avere dati finalmente scientifici su sicurezza ed efficacia. Detto in altro modo da ex atleta: se m’avessero fatto gareggiare senza altri concorrenti avrei vinto certamente tutte le gare!Riflessioni finali di un medico che ha contribuito a stilare nel 2007 il piano Pandemico e che per primo ha pubblicato con il patrocinio dell’Università di Modena un vademecum su quello che ogni ospedale doveva attivare in caso di pandemia: se fosse stato applicato avremmo vissuto tutta un altra storia. Tutto il resto: Green Pass, Super green pass... non è scienza ma è politica.