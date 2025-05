Il punto nascita ora è lontano, partorisce in ambulanza a Pavullo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un altro parto in emergenza e in ambulanza per una donna residente in appennino. Il caso riporta a Ieri sera a Pavullo, dove una donna ha dato alla luce il suo secondo figlio in ambulanza, partita proprio davanti all’ospedale dove un tempo c'era il punto nascita, prima della chiusura imposta nel 2017. Una emergenza finita bene, sia per la madre sia per il piccolo, ma al Policlinico di Modena dove madre e figlio sono stati trasportati.



Secondo quanto riferito dall’Ausl di Modena, la donna si era recata nella mattinata di lunedì 12 maggio all’ospedale di Sassuolo per un controllo programmato, senza che emergessero segnali di un parto imminente. Ma nel tardo pomeriggio le contrazioni sono cominciate e si sono fatte rapidamente intense.

Alle 18:30 il marito ha contattato il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo per chiedere aiuto, ma non c’è stato nemmeno il tempo di mettersi in viaggio verso un altro ospedale: un’ambulanza e un’automedica sono state inviate d’urgenza e hanno raggiunto la coppia sulla via Giardini, in pieno centro a Pavullo, a pochi passi dall’ospedale. Le contrazioni erano aumentate rapidamente e così il parto è avvenuto, poco prima delle ore 19, sull’ambulanza.

Il neonato e la madre, assistiti con prontezza dal personale del 118, sono stati poi trasferiti in elisoccorso al Policlinico di Modena, dove hanno trascorso la notte senza complicazioni, ma con tanta apprensione per una situazione di emergenza che poteva, purtroppo come altri casi anche relativi a donne di Pavullo hanno testimoniato, poteva portare ad esiti diversi. Il codice con cui l'emergenza era scattata era rosso, considerando anche l'impossibilità di raggiungere in tempi brevi il primo punto nascita di riferimento, che per l'appennino, dopo la chiusura del punto nascita, sono diventati l'ospedale di Sassuolo e il Policlinico di Modena.