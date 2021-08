Passa la linea 'creativa': il Green Pass ora è valido 12 mesi

Ora è ufficiale: il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato il via libera alla proposta di prolungamento della scadenza del green pass da 9 a 12 mesi. Il prolungamento interesserà sia le persone guarite dal Covid sia quelle vaccinate.Una scelta tutta italiana che è legata alla impossibilità pratica di partire con le terze dosi per i medici vaccinati a febbraio e che era stata fortemente criticata anche dal dottor Crisanti il quale sul prolungamento aveva affermato che 'siamo nel campo della creatività. Sono tutte decisioni senza evidenza scientifica'.Ricordiamo inoltre che il premier israeliano aveva affermato pochi giorni fa che la copertura garantita da due dosi di vaccino è pari a 5 mesi

