Premier Israele: 'Vaccino dura 5 mesi'. E in Italia si prolunga validità Green pass a un anno

Proprio all'indomani delle dichiarazioni del premier Israeliano Bennet secondo cui la copertura vaccinale dopo due dosi dura solamente 5 mesi , in Italia si apprende che da metà settembre arriverà l'ok alla proroga del Green pass da 9 mesi a 12 mesi. Il comitato di esperti ufficializzerà la scelta a giorni ma ormai il prolungamento è scontato. A ottobre infatti le certificazioni dei medici (primi a vaccinarsi a inizio anno) scadranno e quindi si punta alla proroga. Il punto però non è politico ma sanitario: se il premier israeliano afferma che la copertura vaccinale è di 5 mesi e poi serve la terza dose, perchè in Italia il certificato dovrebbe valere un anno?

