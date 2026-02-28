Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavimentazione sconnessa, anziana cade, guardie Kronos segnalano

In centro, nei pressi del mercato Albinelli

'Stavamo eseguendo controlli nei pressi del mercato Albinelli, ad un certo punto siamo stati chiamati da una persona che ci ha riferito che li vicino era appena caduta una signora anziana. Nella caduta fortunatamente aveva riportato solo alcune escoriazioni, accertate senza altre conseguenze da un medico presente nelle vicinanze'. A segnalare l'episodio accaduto in centro storico a Modena, nei pressi del mercato Albinelli, è il Coordinatore guardie Eco Zoofile Accademia Kronos Modena, Stefano Giovannini. Un racconto, il suo che si estende alla raccolta delle testimonianze si altre persone presenti rispetto ai rischi di una pavimentazione pubblica particolarmente sconnessa. 'Abbiamo quindi constatato personalmente che ci sono lastre pavimentali rialzate e rotte non ché si muovono. La posizione è nelle vicinanze di un esercizio commerciale che vendono prodotti da forno e nell'entrata dell'Albinelli'. Di fatto una zona molto frequentata. Una segnalazione, quella inviata alla redazione delle guardie, tesa a richiamare l'attenzione degli organi competenti.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

