Più Green Pass, meno Skipass

Per tutta la mattina era ancora possibile trovare posti auto liberi nei pur ridotti e da sempre inadeguati parcheggi della fiera. Parcheggio a pagamento ed espositori vip vuoto per metà. Strade secondarie ed aree adiacenti agli accessi, gli scorsi anni intasate, completamente vuoti. Così come le corsie di accesso alla fiera e agli ingressi. Senza code, con pochissime persone a percorrere quelle corsie da stadio, nonostante i due varchi in cui fermarsi obbligatoriamente. Il primo, per la misura della temperatura, il secondo, a ridosso degli accessi, per il controllo del Green Pass. Il piazzale esterno, dove gli anni passati e ormai tradizionalmente spiccavano rampe per le prove di sci, e per le acrobazie snowboard e freestyle, vuoto, anzi parzialmente pieno di auto di espositori. Come se quella fiera che gli anni passati si vedeva da lontano, per le sue strutture, le sue luci, il suo traffico, dalla tangenziale, non ci fosse.All'interno i soliti due padiglioni dove quest'anno sono calati, almeno ad occhio, gli stand. Aree Bazar e vendita di abbigliamento e attrezzature da sci irriconoscibili, almeno rispetto agli anni in cui gli ingressi erano scaglionati, e non ancora per l'emergenza covid, bensì per le centinaia di persone che vi accedevano. Uno Skipass irriconoscibile, nelle forme e nelle quantità e forse anche nello spirito, quello che dopo lo stop forzato causa covid, è tornato quest'anno in presenza. Anche nella domenica che doveva, ed era gli anni scorsi, clou. Nel mezzo del lungo fine settimana festivo. L'assenza di attrazioni e di competizioni, unita alle limitazioni anticovid e gli spazi chiusi, indubbiamente pesano, ma forse c'è di più. L'assenza non solo di ciò che ieri c'era e oggi non c'è, ma anche la presenza di ciò che forse ci doveva essere nell'anno della ripresa di un settore, quello della montagna e degli sport invernali e dell'accoglienza, rimasto fermo quasi un anno, e che ha saltato una intera stagione. Convegni e conferenze autoreferenziali, assenza di novità, e di innovazione, anche nella promozione. Quella proposta dagli stand delle regioni, dall'Emilia-Romagna alla Lombardia, dalla Valle d'Aosta al Piemonte dove non si riesce ad andare oltre alle versioni cartacee di ciò che ognuno può trovare più comodamente e più convenientemente dal proprio smartphone. Perchè se chiedi informazioni, come abbiamo provato a fare, allo stand di un promotore di hotel, sulle offerte di strutture vicino agli impianti, e queste ti vengono promesse via mail dopo avere raccolto i dati su un foglio A4 compilato dopo diversi minuti perché la penna non c'è, allora significa che qualcosa su cui lavorare per il futuro, chissà se ancora a Modena, forse c'è. Così come quando riceviamo su carta la stampa dei prezzi degli skipass del Cimone.Gi.Ga.