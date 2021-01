Piano cucina in quarzo: perché sceglierlo?

Scegliere il materiale adatto per il piano di lavoro è uno degli aspetti più importanti da considerare quando si deve acquistare una nuova cucina. Indipendentemente da quanto tu possa amare metterti ai fornelli, un buon piano di lavoro è indispensabile per poter avere una cucina che durerà nel corso del tempo, senza richiedere eccessiva manutenzione. Come scegliere però il materiale adatto?

Prima di tutto, il budget a disposizione è sicuramente un fattore rilevante, quindi il costo è una leva decisionale importante. Ad ogni modo, ci sono ottimi materiali che per le caratteristiche che hanno e che offrono vengono venduti ad un eccellente rapporto qualità-prezzo. Uno di questi è proprio il top in quarzo.

Oltre al costo e alla qualità, è importante considerare anche la resistenza, la texture e le varie possibilità di lavorazione e personalizzazione. Più un rivestimento ti permetterà di scegliere fra diverse tipologie di colore e texture, più potrai realizzare la cucina che desideri.

Che valore ha per te la cucina? O meglio, che valore vuoi darle?

Se è una cucina di qualità quella che hai in mente, allora ecco qualche consiglio utile sul piano di lavoro e sul perché ti suggeriamo di optare per un piano in quarzo.



Piano cucina in quarzo

Il piano cucina in quarzo è molto apprezzato e consigliato per diversi motivi. Prima di tutto, è un materiale con una buona resistenza ai graffi. Certo, è sempre molto importante prendere tutte le accortezze del caso quando si cucina, quindi, prediligere l’utilizzo di sottopentole e tagliere nonostante il materiale sia uno dei più resistenti in commercio.

Oltre alla resistenza, è il rivestimento perfetto perché non assorbe liquidi. Quante volte capita di versare sostanze, anche con un’elevata acidità, che potrebbero lasciare delle sgradevoli macchine sul piano di lavoro? Ecco, il quarzo, ha una bassissima porosità e quindi non permette ai liquidi di penetrare e di macchiare la superficie. L’assenza di pori ha un ulteriore vantaggio. Infatti, oltre a rendere il piano impermeabile, consente anche di igienizzare il tutto con facilità.

Dopo aver visto le caratteristiche più funzionali, ecco perché il quarzo è anche la scelta giusta dal punto di vista estetico e di design. Prima di tutto, è molto versatile e si abbina benissimo a diversi materiali, dal legno al laminato, e a vari colori. Non importa che tipo di mobilio o di stile tu abbia scelto; con il quarzo, potrai certamente trovare la colorazione giusta per completare perfettamente lo stile della tua cucina. Da Santamargherita, ad esempio, puoi trovare tantissime colorazioni diverse, dalle tonalità più scure fino a quelle più chiare: nero, marrone, grigio, bianco, rosa, con graniglie o inseriti di cristalli che donano all’insieme grande luminosità. Infine, sempre da Santamargherita, puoi effettuare diverse lavorazioni alle lastre, dal momento che il materiale è malleabile e può essere lavorato per assecondare varie tipologie di richieste.

Il quarzo, quindi, è un materiale perfetto sia dal punto di vista funzionale sia da un punto di vista estetico ed ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se è un buon rivestimento che stai cercando, il quarzo è la scelta giusta.