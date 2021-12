Polstrada Modena, a dicembre 27 multe al giorno in autostrada

Ammonta a 1508 persone identificate, 1139 veicoli controllati e 470 sanzioni al Codice della Strada elevate il risultato dell'attività di controllo della Polizia Stradale di Modena in autostrada e nelle aree di servizio nella prima parte del mese di dicembre. Quasi trenta sanzioni al giorno.Tra le persone controllate dalle pattuglie su strada è stato rintracciato e bloccato un automobilista risultato oggetto di ricerche perché destinatario di due ordini per la carcerazione, emessi rispettivamente dai Tribunali di Milano e Pesaro, dovendo espiare mesi 3 e giorni 28 e mesi 6 e giorni 26 di reclusione.ll 15 dicembre, è invece stato sanzionato in via amministrativa e segnalato alla Autorità Giudiziaria cliente di un ristorante di un’area di servizio seduto al tavolo e che alla richiesta di green pass ne ha mostrato uno di altra persona