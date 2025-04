Viadotto Nuova Estense, la campata centrale verrà fatta brillare sabato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La campata centrale del viadotto sul Rio Torto sulla Nuova Estense a Serramazzoni, verrà demolita con una esplosione controllata sabato mattina, 5 aprile alle ore 7. E' quanto emerso dal tavolo tecnico riunitosi oggi in prefettura a Modena alla presenza dei sindaci di Pavullo, Serramazzoni e Maranello e del presidente della provincia di Modena Fabio Braglia. Nel corso dell'incontro è stato confermato il cronoprogramma dei lavori che dovrebbero vedere a fine aprile la riapertura a una sola corsia con senso unico alternato con ponte bailey con portata fino a 44 tonnellate.

La terza e ultima fase dei lavori prevede la realizzazione del nuovo impalcato, le cui attività dovranno essere eseguite in totale assenza di traffico, quindi col ponte di nuovo chiuso, con una durata complessiva stimata di 40 giorni, la cui programmazione ed esecuzione sarà definitiva successivamente.



Nelle prossime ore prefettura definirà tutti i dettagli delle procedure per la messa in sicurezza della zona in vista delle operazioni di sabato mattina.