Ponte Uccellino: slitta il fine lavori e i costi lievitano

Dal ribasso iniziale all’aumento: il costo dell’opera lievita

La fine dei lavori per il nuovo ponte sul fiume Secchia in località Passo dell’Uccellino slitta ufficialmente, tra i comuni di Modena e Soliera slitta al prossimo 30 novembre. Almeno in teoria.Il Comune di Modena ha concesso nei giorni scorsi una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi, spostando la data di conclusione al 30 novembre 2025, e non al 31 dicembre come richiesto dalla ditta.Il cantiere del ponte e della relativa viabilità, incluso l’intervento su via Morello Confine (Comune di Soliera), aveva inizialmente registrato un ribasso del 7,34%, da parte dell’impresa affidataria, la Emiliana Asfalti Srl, con sede in San Felice sul Panaro, per l'importo netto contrattuale di 4.604.321 euro, corrispondente all'applicazione del ribasso sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara pari a 4.709.521 euro, di cui 626.661 euro per costo della manodopera, oltre a 240.478 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri IVA.I lavori sono iniziati il 30 gennaio 2024, con termine ultimazione lavori previsto in data 2.9.2025.Il 2.7.2025, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di netti 165.544 euro, che viene quindi portato da 4.604.321 euro a 4.769.865 euro oltre IVA.In sostanza si torna alla cifra iniziale al netto del ribasso applicato.Sempre a luglio arriva la richiesta di proroga da parte dall’impresa appaltatrice includeva un prolungamento di 120 giorni, con scadenza lavori posticipata al 31 dicembre 2025. Tra le motivazioni addotte, l’adeguamento del progetto sulla base delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi, i rallentamenti legati alla complessità delle interferenze idrauliche e infrastrutturali, le difficoltà logistiche e organizzative legate alla viabilità esistente e ai tempi di demolizione del vecchio ponte Bailey.Il Comune di Modena, ha ritenuto non imputabili all'impresa le cause del ritardo, ma ha limitato la concessione della proroga a 90 giorni, anticipando di un mese la data di completamento rispetto a quanto richiesto dalla ditta ovvero al 30 novembre di quest'anno.Nella foto il nuovo ponte dell'Uccellino