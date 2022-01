Prefettura Modena: 168 persone denunciate per violazione quarantena

Nei report quotidiani delle forze di polizia sulle attività di controllo sulla strada e nei luoghi pubblici una voce sempre più consistente e con numeri importanti è quella rappresentata dai controlli per il rispetto delle misure di prevenzione Covid. Ed in particolare quelli interforze, coordinati dalla prefettura in applicazione delle misure del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Controlli riguardanti il possesso ed il corretto utilizzo del Green Pass, l'uso della mascherina e del rispetto delle eventuali restrizioni individuali, legate anche a quarantene e isolamentiDal 6 dicembre ad oggi a Modena sono state 32.916 le persone controllate rispetto a tali condizioni. In tutto 136 quelle sanzionate, pari allo 0,4% del totale.Sono 3201 gli esercizi commerciali e le attività produttive controllata fino ad oggi. In questo ambito sono 50 i titolari sanzionati per il mancato rispetto delle misure di prevenzione o, nel caso di ristoranti e bar, per non avere fatto rispettare le normativa ai clienti, mentre sono 67 le attività per le quali, a seguito del mancato rispetto della normativa covid, è stata disposta la chiusura provvisoria.Gi.Ga.