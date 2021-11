Presepe donato alla Basilica di Assisi: la Carafoli incontra il Papa

Dopo il successo registrato durante le scorse festività natalizie, quando era stata visitata da migliaia di persone nella Chiesa del Voto nel Centro Storico di Modena, l’opera ”Natività nella luce”, il presepe dell’artista Carlo Baldessari voluto da Modenamoremio, è stato donato in questi giorni, alla presenza di Maria Carafoli, direttore di Modenamoremio, e dell’assessore al Centro Storico Andrea Bosi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, durante la visita privata di Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale dei poveri.Nella giornata di venerdì il Santo Padre si è intrattenuto innanzi al presepe alla presenza di Maria Carafoli, Andrea Bosi e Carlo Baldessari. “Una grande emozione poter presentare a Papa Francesco il nostro presepe' - è stato il commento di Carafoli.

