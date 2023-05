Complanarina, ci siamo: 7 mesi di lavori e disagi, 6 grandi cantieri e chiusure

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il decreto di approvazione di alcuni mesi fa già equivaleva alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera semplificando così le procedure di esproprio. Obiettivo rispettare i tempi di consegna del cantiere che Autostrade per l’Italia (Aspi) aveva indicato per il mese di marzo. Ora siamo a maggio, e il risultato è arrivato. In vista della consegna del cantiere le procedure operative entrano nel vivo, andando a definire quello che sarà il quadro dei cantieri e l'impatto che questo avrà in uno dei nodi più importanti della viabilità modenese, soprattutto per i pendolari, in entrata e in uscita dalla città.Quello in cui si intersecano e si uniscono, in una rotatoria, la Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero, (che in quel punto supera l'Autostrada con il cavalcavia), la Strada Provinciale 17 per Castelnuovo Rangone e la complanare Einaudi. Quest'ultima, che scorre in parallelo alla corsia sud dell'Autostrada, definisce anche il tratto sud della tangenziale che invece di proseguire verso il casello di Modena sud, è oggi e da anni mozzato, interrotto, all'altezza dello snodo. Un punto che a causa del mancato proseguimento scarica oggi anche tutto il traffico della tangenziale sulla Statale e sulla rotatoria.Per questo il progetto della Complanarina, che verte proprio sul proseguimento della complanare Einaudi/tangenziale di Modena, verso il casello Sud dell'A1, ha in quel punto uno degli snodi più complessi e congestionati. Oggi per il traffico, e prossimamente per i cantieri.

Perché lì cambieranno rotatorie e svincoli di emissione, compreso il cavalcavia sull'Autostrada che sarà chiuso per almeno 7 mesi. In un quadro definito in documento dell'ente gestore nazionale con il quale si chiede la convocazione del Comitato Operativo Viabilità, convocato dalla Prefettura, e che in quel punto e in quello snodo di grandi cantieri ne vedrà almeno quattro. Su un totale di 6 se si considerano anche quelli dell'opera fino al casello autostradale Modena Sud. In particolare sono previste:

- la chiusura di sette mesi per la realizzazione del nuovo scatolare in corrispondenza del cavalcavia autostradale;

- la modifica della viabilità per la realizzazione di una nuova rotatoria al posto dell'esistente in corrispondenza della connessione tra la SP 17 e la SS12;

- la modifica della viabilità sulla complanare Einaudi con la realizzazione di una nuova rampa di innesto e di una nuova rotatoria in corrispondenza delle intersezione SS12 Cavalcavia Baccelliera per la realizzazione di un nuovo scatolare con modifica della viabilità minore;



Spostandosi verso San Damaso e il casello autostradale:

- la chiusura per sette mesi del cavalcavia San Lorenzo per la realizzazione di un nuovo scatolare;

- l'interruzione definitiva di via Medicine in corrispondenza di Villa Leonardi e la realizzazione di una nuova rotatoria di collegamento con la nuova tangenziale di Modena ed il casello di Modena sud;

- modifica della viabilità sulla Strada Statale 569 (ex Strada Provinciale 623 di Vignola) in corrispondenza del casello di Modena sud per la realizzazione di una nuova rotatoria per consentire l'aggancio con della nuova tangenziale al sistema autostradale.



In tutto tre i comuni interessata dai cantieri per l'opera: Modena, Spilamberto e Castelnuovo Rangone.



Gi.Ga.