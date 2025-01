PS Modena sotto stress: personale al 50% e l'effetto Cau non c'è

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' un'emergenza nell'emergenza e che in maniera preoccupante, e come più volte evidenziato, sta diventando sempre più strutturale, quella relativa alla carenza di personale, alle condizioni di lavoro e di attività all'interno dei Pronto Soccorso e in questo caso con particolare riferimento al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, quella che emerge indirettamente dal bilancio tracciato ieri dal direttore del PS Giuseppe Pezzuto

Una serie di criticità che che non appartengono più alla sfera dell'eccezionale ma che ormai sembrano esserci cronicizzate senza prospettive di soluzione almeno nell'immediato.



Una situazione preoccupante sicuramente per i numeri ma soprattutto perché le cause che l'hanno resa tale continuano a permanere alla base. Se da un lato alla carenza di personale si supplisce non attraverso interventi strutturali ma procedure emergenziali (ricorso a personale da altri reparti, estensione di turni che non fanno altro che peggiorare le condizioni di lavoro del personale), dall'altro si registra un aumento negli accessi, anche a livello di codici di bassa intensità e di emergenze non tempo dipendenti.



Esattamente quelle che avrebbero dovuto essere gestite dai Cau, i Centri Assistenza e Urgenza creati dalla Regione Emilia Romagna proprio per migliorare e garantire la presa in carico e la gestione accessi relativi a codici bianchi e verdi. Finalità che nei casi come quello del Policlinico di Modena e di un importante Pronto Soccorso, avrebbero dovuto portare, se raggiunte, a sgravare questi ultimi da tutti quegli accessi relativi a codici bianchi e verdi. Migliorandone l'efficienza e riducendo i carichi di lavoro al personale che a quel punto non avrebbe più, o avrebbe in misura minore, dovuto essere impegnato (come succede ancora oggi), soprattutto per la gestione di casi non urgenti o urgenti ma non tempo dipendenti, dedicandosi soprattutto alla gestione di casi più gravi. Cosa che, stando agli ultimi dati dell'estate scorsa, e confermati nei fatti ieri, sembra non essere successa.



Su questo punto, anche senza dati aggiornati a disposizione, il responso del direttore del Pronto Soccorso relativo alla situazione di oggi, è più che chiaro. 'Sinceramente non stiamo notando variazioni negli accessi legati alla presenza del Cau' - afferma. Ma non solo, l'effetto sarebbe addirittura negativo, in quanto gli accessi al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena sarebbero addirittura aumentati di circa un centinaio nel 2024 rispetto al 2023. Accessi che si vanno ulteriormente ad aggiungere a quelli comunque registrati nei Cau o, in questo caso, nel Cau inserito nell'area del Policlinico di Modena. Il risultato, già evidenziato dai dati forniti dalla stessa regione alcuni mesi nella conferenza sul bilancio dell'attività dei Cau, è che la pressione sul sistema di emergenza urgenza dato dai Pronto Soccorso e dai Cau, è addirittura aumentata. Aumento che va a gravare su una disponibilità di personale sempre più ridotta rispetto alla pianta organica prevista e che non può essere giustificato, e tantomeno sanato, dalle dichiarazioni dei responsabili sanitari e ospedalieri secondo cui la situazione sarebbe comune a tutta Italia.



Il Pronto Soccorso, come abbiamo avuto modo anche ieri di verificare, continua ad essere pieno di codici bianchi e verdi (che potrebbero essere gestiti dall'adiacente CAU), sia nelle aree di attesa esterne che interne, con tempi di attesa lunghi e con personale sempre più sotto pressione. Non si sa se per scarsa informazione all'utenza o scarsa integrazione tra le due realtà (Pronto Soccorso e Cau che lo ricordiamo rispondono a due aziende sanitarie distinte, Azienda Ospedaliera universitaria AOU e Azienda Sanitaria, Ausl), fatto sta che il risultato è lontanissimo rispetto a quello auspicato con l'apertura dei CAU. Anzi, delle due, sembra sia l'opposto. Aumento degli accessi non tempo dipendenti, e aumento dell'attività per un personale sotto organico ormai in maniera cronica e sul quale esistono differenze, tra Ausl e AOU; nel modo di farvi fronte.



Da un lato l'Azienda Ospedaliera (competente per gli ospedali Policlinico e Baggiovara), ha cercato di evitare il ricorso (sconsigliato in quanto controproducente e antieconomico anche detta dell'ex Assessore Donini), alle cooperative esterne di medici e a medici gettonisti, dall'altro l'Azienda sanitaria Ausl (competente per la rete ospedaliera e i presidi ospedalieri della provincia), che invece continua, nello specifico dell'emergenza-urgenza, a rinnovare contratti con le cooperative esterne ed i medici a gettone.





Gianni Galeotti