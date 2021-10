Puzzer annulla la manifestazione di Trieste: 'E' una trappola'

'In nome del senso di responsabilità che ha contraddistinto ogni iniziativa contro il green pass e l’obbligo vaccinale attuata finora, il Coordinamento 15 ottobre ha deciso di annullare il corteo ed il raduno in programma rispettivamente per venerdì 22 e sabato 23 ottobre a Trieste. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Questura per entrambi gli eventi, il Coordinamento ha infatti ricevuto nel corso della giornata odierna ripetute, verificate e preoccupanti segnalazioni riguardanti l’arrivo in città di persone e gruppi a noi ignoti, anche da altre nazioni europee, determinati a commettere atti di violenza in un contesto che potrebbe prestarsi al riproporsi di una nuova strategia della tensione e degli opposti estremismi'. Con questa nota il Coordinamento portuali di Trieste ha annullato la manifestazione in programma domani e alla quale era prevista una affluenza da ogni parte d'Italia per decine di migliaia di persone.'Stanno venendo centinaia e centinaia di persone che vogliono rovinare il nostro obiettivo. Non venite, rimanete a casa vostra. È una trappola grande e grossa, non ci caschiamo' - afferma in un video Stefano Puzzer.