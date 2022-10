R-nord, ultima chiusura per la Coop, unico negozio alimentare l'African Market

Scaffali vuoti, sorrisi amari, degli addetti e dei clienti, nelle ultime ore di apertura del supermercato alimentare a marchio Coop all'R-nord. Da questa sera si chiude. Per sempre. Quel marchio che dalla nascita del comparto, un tempo fiore all'occhiello dello sviluppo economico e sociale di Modena, rappresentava il simbolo della spesa alimentare, non ci sarà più. Schiacciato dal declino sociale ed urbano, oltre che dalle politiche abitative, che negli ultimi 20 anni e nonostante oltre 20 milioni di euro spesi in una riqualificazione sociale ed urbana rimasta sul cartello che campeggia all'ingresso su via Canaletto lo hanno ridotto ad una sorta di ghetto sociale ed etnico, dal quale, se possibile, fuggire. Dove passando per la galleria ci si sente stranieri in patria, perché pochissimi parlano italiano.

Gli africani sono in netta maggioranza numerica in un comparto dove in circa l'80% dei poco di 200 alloggi, di cui ora più della metà pubblici, vivono stranieri.

Per la Coop, che avrebbe dovuto affrontare a breve l'avvento dell'Esselunga dopo gli effrtti non certo positivi dell'apertura di l'Eurospar sulla Nonantolana, a nemmeno due chilometri, il colpo finale. La chiusura definitiva è arrivata oggi e lascia spazio solo all'immagine dell'unico punto vendita alimentare: un market etnico africano. Lontanissini i tempi in cui l'R-Nord era il simbolo dello sviluppo sociale e commerciale della città: con una galleria commerciale con più di 20 negozi di ogni tipo, bar, un ristorante, servizi pubblici tra cui l'ufficio igiene e gli ambulatori della medicina sportiva. Con tanto di sottopasso (chiuso e tombato da quasi 20 anni) che consentiva il passaggio pedonale e ciclabile in piena sicurezza. Un mondo che le trasformazioni sociali e le recenti politiche locali che prive di una visione e di una prospettiva quelle trasformazioni non hanno saputo affrontarle, è mano a mano svanito, smantellato, pezzo a pezzo. Trasformando lo sviluppo in declino, le opportunità in difficoltà, la prospettiva nel suo contrario. Con un prezzo sociale ed economico enorme che solo un cambio di rotta potrebbe, negli anni, sanare.

Gi.Ga.