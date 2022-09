Raid vandalico contro i vaccini covid: individuati gli autori

L'ultimo atto in ordine di tempo, messo a segno ieri , ai danni della facciata dell'edificio del centro servizi dell'Ausl di Modena, a Baggiovara, sembra avere chiuso il cerchio sugli autori di quell'atto vandalico e dei precedenti messi a segno in altri edifici pubblici e sedi di sindacato commessi a Modena nei mesi scorsi.Da una doppia perquisizione domiciliare eseguita dalla Digos di Modena su disposizione della Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 47 anni, modenese, e di una donna di 51 anni di Argelato in provincia di Bologna, sarebbero emersi numerosi indizi di colpevolezza: tra questi, indumenti imbrattati di vernice rossa, foto ritraenti i vandalismi in orari compatibili con la loro esecuzione, striscione e adesivi con il simbolo ViVi. Poi tanto materiale contenuto in un PC rinvenuto a casa dell'uomo che testimonierebbe l'adesione e la condivisione a gruppi specifici. I due avrebbero fortemente pianificato i loro atti.Nella foto, l'imbrattamento alla sede Inail di Modena