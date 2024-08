Reclusi al buio tra escrementi e carcasse: salvati 83 gatti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dall’esterno- afferma Pierangela, una volontaria della Protezione Animali di Brescia- non immaginavamo assolutamente l’orrore che poi abbiamo trovato. Si vedevano entrare e uscire dei gatti da una finestra.

Quando siamo entrati la prima volta è stato un vero shock. Per terra non riuscivamo neanche a capire cosa stessimo calpestando. I gatti si muovevano ovunque. Un odore, anche per noi che siamo abituati a situazioni estreme, che non avevamo mai sentito prima. Le porte e le finestre erano talmente ricoperte di escrementi che non riuscivamo ad aprirle. C’erano anche carcasse di gatti morti. Un vero inferno'.



Dopo i vari accertamenti da parte della Polizia Locale è emerso che l’appartamento era di una signora di 58 anni, che viene descritta 'dall’aspetto molto curato e elegante e convinta di prendersi correttamente cura di questi animali'. Ma 'non rendersi conto della realtà in cui vivono e in cui fanno vivere gli animali. spiegano da Enpa- è una caratteristica comune agli accumulatori seriali'. La signora, collaborativa, è arrivata ad un accordo con le istituzioni, lasciando entrare i volontari della Protezione Animali per il recupero.

A questo punto è iniziata l’operazione di salvataggio dei felini: il primo gatto recuperato non aveva neanche un mese di vita, spiegano, ed era molto debilitato. Poi c’erano anche diversi esemplari adulti, molto deboli a causa delle infezioni. Mentre il resto dei gatti invece era molto schivo, avendo vissuto a lungo in quella casa al buio, senza poter mai uscire, costretti a vivere tra i loro escrementi. 'L’apertura della finestra da parte di qualcuno, non è ancora chiaro chi sia stato, è avvenuta solo una settimana fa', proseguono.



Il bilancio alla conclusione dell’intervento è di 83 gatti recuperati, 11 ora sono ricoverati in strutture veterinarie private e 72 attualmente ospitati presso il canile sanitario. Il lavoro di recupero ha visto impiegati per cinque giorni i volontari dell’Enpa di Brescia che hanno operato in condizioni davvero difficili, di giorno e di notte, per supportare un’emergenza sanitaria e sociale. Ma 'il lavoro non è finito- proseguono i volontari- ora che il recupero di emergenza è concluso inizia la fase più lunga ed impegnativa, 83 gatti dovranno essere stabilizzati, identificati, sterilizzati, testati e ricollocati. Ci vorranno settimane, probabilmente mesi, prima che questi gatti abbiamo finalmente tutti il loro posto nel mondo'.