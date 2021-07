Ricoverati Covid, numeri bassi ma quasi il doppio di un anno fa

Il 17 luglio dell'anno scorso la percentuale dei soggetti positivi sul numero di tamponi effettuati era dello 0,5 mentre ieri risultava 0.9. I ricoverati covid erano, lo stesso giorno di un anno fa, 87 mentre oggi sono 145. I pazienti in terapia intensiva erano 8 il 17 luglio 2020 mentre il 17 luglio 2021 (ieri), erano 14. Numeri certamente bassi, in termini assoluti, ma preoccupanti nella tendenza e al confronto con il 2020. Quest'anno, come l'anno passato, il mese di luglio è ugualmente il mese delle riaperture, di un sostanziale liberi tutti. Se si esclude il ballo, sostanzialmente tutto (o quasi) è concesso. All'aperto anche senza mascherina. Eppure a parità di variabili ambientali, e pur in assenza di vaccini (oggi 1,9 milioni di emiliano-romagnoli sui 4,4 totali hanno completato la vaccinazione), i dati non solo della percentuale di positivi per tamponi fatti, ma anche dei ricoverati sia in regime ordinario sia in terapia intensiva risultano, seppur molto bassi in termini assoluti, peggiori oggi di quelli dello stesso giorno dello scorso anno.Nota dolente 2020 rispetto al 2021 rimangono i due decessi sia del 16 che del 17 luglio dello scorso anno rispetto al ripetuto 0 degli stessi giorni di quest'anno.Gi.Ga.