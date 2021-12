Ricoveri giù, contagi sù, meno in terapia intensiva e chi ci arriva è pluripatologico

E' sempre più vicina a quella dei non vaccinati la possibilità per i vaccinati soprattutto da più di sei mesi non ancora sottoposti alla terza dose, di infettarsi ed infettare. I dati dei contagi parlano chiaro, soprattutto se posti in relazione ad una popolazione vaccinata per oltre l'85%. A questo rischiato va aggiunto quello dato dalla convinzione tra i vaccinati di essere immuni, elemento che porta a vivere maggioremente situazioni o luoghi a rischio per assembramenti e assenza di uso delle mascherine, forti anche della consapevolezza di di essere protetti, per effetto del vaccino, da effetti gravi della malattia, anche in caso di contagio. Elementi confermati anche oggi dal costante aumento dei contagi e allo stesso tempo dalla riduzione dei ricoveri sia in regime ordinario che in terapia intensiva. Sia a livello regionale che a livello provinciale modenesePer quanto riguarda la provincia di Modena, come specificato dal Antonio Brambilla, Direttore Generale Ausl, nell'ultimo incontro stampa, i soggetti ricoverati in terapia intensiva hanno altre patologie, e la media di età delle persone decedute è di 84 anni, pluripatologiche. Mentre circa il 97% delle persone contagiate gestiscono la malattia in isolamento al proprio domicilio.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 526 nuovi casi; seguono Modena (374), Reggio Emilia (353) e Rimini (302). Quindi Parma (213), Ravenna (199), Ferrara (122), Forlì (119). Poi Piacenza (113), Cesena (112) e, infine, il Circondario Imolese (74).