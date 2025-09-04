'Rigenerazione area ex Pro Latte: serve attenzione alla qualità urbana e al verde pubblico alla Sacca'

'Il Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca ha appreso in questi giorni delle notizie relative alla rigenerazione dell’area ex Pro Latte. In questa fase, in cui i progetti risultano ancora in istruttoria, riteniamo importante sottolineare alcune priorità per il quartiere. Come già rilevato dallo stesso Piano Urbanistico Generale, il quartiere dispone di una dotazione di verde pubblico sensibilmente inferiore rispetto ad altre aree della città. Tale condizione, unita alla significativa concentrazione di attività produttive presenti nella zona, rende necessaria una particolare attenzione alla compensazione ambientale, al fine di garantire una buona qualità della vita ai residenti. Parallelamente, si registra l’ipotesi di un possibile ampliamento dei magazzini Conad Nord Ovest, che solleva interrogativi riguardo all’impatto sul traffico pesante, sulle altezze dei depositi, ulteriore inquinamento, isole di calore e sulla sostenibilità complessiva del quartiere'. Così in una nota il Comitato Villaggio Europa.

'Inoltre, resta aperta la questione della destinazione dell’area già ceduta da CPC al Comune, su via Finzi sita in ex pro latte, per la quale i cittadini auspicano da tempo la realizzazione di un parco pubblico, in contiguità con l’area limitrofa. Il Comitato chiede pertanto all’amministrazione comunale di confermare con chiarezza la volontà di incrementare le dotazioni di verde pubblico nel quartiere Sacca, in coerenza con gli indirizzi emersi nel percorso partecipativo “Sei la mia città” e con gli impegni programmatici più volte richiamati nelle occasioni di confronto con la cittadinanza. A tale proposito, è stato richiesto un incontro con l’assessora Ferrari, nella fiducia che l’amministrazione vorrà prestare la dovuta attenzione alle esigenze della comunità residente'.

