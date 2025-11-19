Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rio Torto, effettuate le prove di carico sul nuovo ponte

Rio Torto, effettuate le prove di carico sul nuovo ponte

Le prove sono state eseguite con l’uso di 4 mezzi pesanti per un carico totale di 196 tonnellate

Procedono, secondo il cronoprogramma i lavori Anas sul ponte rito Torto, lungo la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni. Oggi, mercoledì 19 novembre, sono state eseguite, con esito positivo, le prove di carico del nuovo impalcato, propedeutiche alla successiva apertura al traffico. Le prove sono state eseguite con l’uso di 4 mezzi pesanti per un carico totale di 196 tonnellate.

