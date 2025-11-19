Rio Torto, effettuate le prove di carico sul nuovo ponte

Procedono, secondo il cronoprogramma i lavori Anas sul ponte rito Torto, lungo la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni. Oggi, mercoledì 19 novembre, sono state eseguite, con esito positivo, le prove di carico del nuovo impalcato, propedeutiche alla successiva apertura al traffico. Le prove sono state eseguite con l’uso di 4 mezzi pesanti per un carico totale di 196 tonnellate.