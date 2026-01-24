Sacerdote trovato morto in casa, il lutto della diocesi di Modena

L’arcidiocesi di Modena-Nonantola esprime il proprio lutto per la morte di don Paolo Ghidi, scomparso ieri, all’età di 96 anni, trovato senza vita nella sua abitazione.

'Lo ricordano nella preghiera l’arcivescovo Erio Castellucci, il presbiterio diocesano e le comunità a cui ha dedicato il suo ministero sacerdotale' - si legge in una nota.

Don Ghidi è nato il 27 gennaio 1929 ed è stato ordinato sacerdote il 15 giugno 1952. Nei primi quattro anni di sacerdozio è stato cappellano delle comunità di Corlo e di Marano. Nel 1956 è stato nominato parroco di Denzano e nel 1972 è tornato a Marano, in qualità di economo spirituale. In seguito, nel 1985 è stato nominato parroco di San Dalmazio, proseguendo nella cura pastorale della comunità di Denzano. Nel 2009 è stato nominato amministratore parrocchiale di Ospitaletto e l’anno scorso, nel 2025, è diventato canonico onorario del Capitolo della Basilica abbaziale e concattedrale di San Silvestro I Papa a Nonantola.

La camera ardente si tiene a Vignola, nella sede di Terra Cielo. Lunedì 26 gennaio, alle 19, si terrà il Rosario nella chiesa di Dalmazio, dove il giorno dopo, alle 11, si svolgeranno le Esequie. La salma di don Ghidi verrà tumulata nel cimitero di Guiglia, terra di origine della sua famiglia.