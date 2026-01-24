Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sacerdote trovato morto in casa, il lutto della diocesi di Modena

Sacerdote trovato morto in casa, il lutto della diocesi di Modena

La camera ardente si tiene a Vignola, nella sede di Terra Cielo. Martedì i funerali

1 minuto di lettura

L’arcidiocesi di Modena-Nonantola esprime il proprio lutto per la morte di don Paolo Ghidi, scomparso ieri, all’età di 96 anni, trovato senza vita nella sua abitazione.

'Lo ricordano nella preghiera l’arcivescovo Erio Castellucci, il presbiterio diocesano e le comunità a cui ha dedicato il suo ministero sacerdotale' - si legge in una nota.

Don Ghidi è nato il 27 gennaio 1929 ed è stato ordinato sacerdote il 15 giugno 1952. Nei primi quattro anni di sacerdozio è stato cappellano delle comunità di Corlo e di Marano. Nel 1956 è stato nominato parroco di Denzano e nel 1972 è tornato a Marano, in qualità di economo spirituale. In seguito, nel 1985 è stato nominato parroco di San Dalmazio, proseguendo nella cura pastorale della comunità di Denzano. Nel 2009 è stato nominato amministratore parrocchiale di Ospitaletto e l’anno scorso, nel 2025, è diventato canonico onorario del Capitolo della Basilica abbaziale e concattedrale di San Silvestro I Papa a Nonantola.

La camera ardente si tiene a Vignola, nella sede di Terra Cielo. Lunedì 26 gennaio, alle 19, si terrà il Rosario nella chiesa di Dalmazio, dove il giorno dopo, alle 11, si svolgeranno le Esequie. La salma di don Ghidi verrà tumulata nel cimitero di Guiglia, terra di origine della sua famiglia.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti San Francesco e San Geminiano ricostruttori di pace

San Francesco e San Geminiano ricostruttori di pace

All’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia arriva il robot da Vinci Xi

All’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia arriva il robot da Vinci Xi

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

School tutor: servizio affidato alla stessa ditta degli Street tutor

School tutor: servizio affidato alla stessa ditta degli Street tutor