Saman Abbas, Comune di Novellara le darà la cittadinanza onoraria

Il Comune di Novellara conferirà la cittadinanza onoraria a Saman Abbas, la 18enne pachistana che risiedeva nel paese in provincia di Reggio Emilia e che si presume sia stata uccisa dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato. Lo annuncia in una diretta Facebook il sindaco Elena Carletti. Da quando il 19 novembre sono stati ritrovati sottoterra i presunti resti della giovane, commenta Carletti, “la nostra comunità è stata sollecitata da una ferita che si è riaperta in modo violento e che resterà tale fino a quando non saranno chiare la dinamica, le responsabilità e naturalmente le condanne di chi si è macchiato di questo terribile delitto”.In questi giorni, continua il sindaco, “c’è il tema della cittadinanza onoraria, di quella italiana postuma, istanze che sono cresciute anche con una spinta dal basso con delle raccolte di firme e che noi ci sentiamo di accogliere”.Dunque “anche il nostro Consiglio comunale discuterà il conferimento della cittadinanza onoraria a Saman. Certamente si tratta di un gesto simbolico che vuole riconoscere soprattutto la legittima lotta di una giovane donna per la propria libertà”. E quindi, conclude Carletti, “il gesto va inserito in questo contesto per lei e per tutte le altre donne che adesso non conosciamo e che magari stanno facendo battaglie simili a quella di Saman le quali attraverso una cittadinanza possono sentirsi in qualche modo riconosciute in questa battaglia”. Insomma, conclude Carletti, “procederemo in attesa che gli inquirenti possano risolvere questa vicenda così tragica per tutti noi”.