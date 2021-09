Scuola: 5 classi in quarantena in scuole di infanzia e primarie

Ieri, 15 settembre, tra Modena e provincia, risultavano 5 le classi in quarantena, mentre per due classi è stata sospesa la didattica in presenza in attesa dell'esito dei tamponi agli studenti. Si tratta di classi con bambini 0-6 anni distribuiti tra scuole di infanzia e nidi. Lo ha reso noto oggi l'Ausl di Modena. In particolare si tratta di due asili nido, di un precedente nido, per cui è scattata una quarantena già il 6 settembre, e di due scuole materne. Oltre alle 5 classi in quarantena, per altre 2 classi è stata sospesa la didattica in presenza in attesa dell'esito dei tamponi agli studenti.È nelle fasce di età 4-5 anni, 6-10 anni e 11-13 anni che si registrano aumenti di casi Covid, di recente, in provincia di Modena. Per la prima fascia si passa da 91 a 116, nel confronto tra prima e seconda settimana di settembre, per la seconda da 175 a 169 e per la terza, quella con il balzo più rilevante, da 95 a 204.