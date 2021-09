La scuola non consegna i figli al padre senza Green Pass: 'Chiamo i carabinieri'

Un episodio surreale, ma purtroppo giustificato dalle contraddizioni delle norme sul Green Pass, è accaduto ieri in una scuola in provincia di Bergamo, l'istituto comprensivo Mastri Caravaggini, a Caravaggio.Un padre di due bambini di 3 e 5 anni ha dovuto minacciare il ricorso ai carabinieri per poter riabbracciare i propri figli all'uscita alle 12. A riportare la notizia è stata l'Adnkronos. Il padre aveva chiesto al bidello se poteva prendere i figli poiché non avendo il green pass non poteva entrare nell'edificio. Incredibile la risposta: il personale ha infatti affermato di non essere autorizzato a condurre gli allievi dall'aula alla porta d'ingresso. Solo alla minaccia di chiamare i carabinieri per allontanamento di minore, la preside ha autorizzato il personale ad accompagnarli all'uscita pur affermando che 'la scuola non si mette a servizio di chi non ha il green pass'.Dopo l'incidente è stata emessa una circolare che sana il problema. Almeno per ora. 'Considerate le difficoltà riscontrate oggi per l’ingresso dei bambini nelle strutture scolastiche dell’Infanzia di questo Ic, il dirigente scolastico invita i genitori che non abbiano i requisiti di legge (Certificazione Verde) per accedere alle strutture ad organizzarsi per un sereno, fluido e sicuro ingresso dei loro figli a scuola. Potranno utilizzare l’istituto della delega o, in ultima analisi, accompagnare tassativamente alle ore 9 il proprio figlio che sarà accolto nell’occasione da un collaboratore scolastico all’uopo incaricato. Allo stesso modo la delega potrà essere usata anche per l’uscita, mentre l’orario di uscita , da rispettare tassativamente per i genitori che non possono accedere alla struttura, sarà indicato dai responsabili di plesso'.