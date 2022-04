Scuola, precario il 22,4% del personale in servizio: Modena è record

Su 1.180.351 contratti personale docente-Ata censiti al 31 dicembre dal Ministero dell'Istruzione, uno su quattro era a tempo determinato. Al Nord, numeri record in alcune città. A Milano, Torino, Modena, il doppio dei precari di Palermo, Bari Napoli. E il ministro convoca i sindacati, domani, dopo la richiesta di Anief, per aprire un tavolo sul reclutamento chiesto dall'Europa, inserito come punto nel PNRR. L'ambizione sarebbe quella di risolvere il problema della 'supplentite' (264.071 contratti a tempo determinato) dopo le denunce di Anief accolte dal Comitato europeo dei diritti sociali e giunte al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (con una risoluzione del giugno 2021) e la sentenza ottenuta dalla Corte di giustizia europea nel 24 novembre 2014 che ha permesso ai giudici nazionali di corrispondere ai precari della scuola italiani migliaia di euro di risarcimenti ma non la tanto agognata stabilizzazione.Anief propone l'assunzione per il 50% dei posti disponibili da graduatorie per titoli da prevedere anche per i docenti di religione cattolica, a seguita di una recente pronuncia del 13 gennaio 2022 della Corte di giustizia europea. Chiede la stabilizzazione anche del personale ATA e dei facenti funzione DSGA e l'attivazione immediata in organico dei 20 mila posti previsti dal contratto in profili professionali di coordinamento. Ricorda, inoltre come sia necessario confermare nei ruoli i tanti docenti assunti con riserva a seguito di provvedimenti giurisdizionali che hanno superato l'anno di prova. Per non parlare dei 40 mila contratti Covid in scadenza il cui finanziamento fino a giugno è stato coperto con i fondi del decreto Ucraina ma di cui non si ha certezza per il prossimo anno scolastico. 'Una cosa è certa: l'esercito dei precari continua a crescere e pesa sulle casse dello Stato visto che un risarcimento a un precario, in media, costa 30 mila, cifra cui aggiungere ora anche i 500 euro della Carta annuale docenti', conclude il sindacato.