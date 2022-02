Sei miliardi contro il caro bollette di famiglie e imprese: c'è il Decreto

Ammontano a circa 5,8 miliardi le risorse complessive stanziate dal decreto energia, approvato dal Cdm, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico.Secondo quanto si legge nella bozza, sono previsti 3 miliardi per l'azzeramento degli oneri di sistema per famiglie e imprese, 591,83 milioni per la riduzione dell'Iva sul gas al 5% e 480 milioni di euro la riduzione degli oneri generali nel settore del gas.Inoltre è previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas e 700 milioni per il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e altri 522,2 milioni per il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.Nello specifico, la norma prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Per questo scopo sono stanziati 591,83 milioni di euro per l'anno 2022.Inoltre, al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Arera provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Csea entro il 31 maggio 2022.Tra le novità del dl energia ci sono 'gli oltre 500 milioni stanziati per le imprese gasivore, che sono circa mille'. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco.'L’intervento su famiglie e imprese supera i 5 miliardi e mezzo ma a questo si associano interventi volti a sostenere regioni e comuni nel gestire il problema del costo dell’energia'.Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, durante la conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri che ha dato il via libera ai decreti su bollette e Superbonus.