Acli, Arci e associazioni Consumatori: 'Stop a distacchi energia'

Sei associazioni di Consumatori modenesi, assieme ad ACLI ed ARCI, hanno promosso un appello affinché il Governo adotti un provvedimento che blocchi per almeno sei mesi i distacchi di gas ed energia elettrica per morosità incolpevole. I contenuti di questo appello sono stati anticipati dalle associazioni dei consumatori nel corso dell'incontro dell'Osservatorio provinciale sulla Legalità, tenutosi in Prefettura venerdì 14 ottobre. L'appello è stato inviato, tra gli altri, ai Parlamentari eletti nella nostra provincia, agli amministratori locali, ai segretari di CGIL-CISL e UIL, a soggetti del Terzo Settore.Ecco l'appello integrale.Non possiamo attendere ancora. In Italia e a Modena la condizione delle famiglie, dei cittadini e delle imprese è in costante e rapido peggioramento. Cresce l’inflazione a livelli che non si vedevano da quarant’anni, crescono i prezzi dei beni di prima necessità, crescono a dismisura i costi del gas e dell’energia elettrica.Siamo dentro una tempesta che potrebbe durare molto tempo, dagli esiti imprevedibili.Il precipitare di sempre più famiglie in una condizione di povertà energetica, avrà nel tempo effetti drammatici sulla salute delle persone, sull’istruzione, sull’alimentazione, sulla qualità della vita. In tanti potrebbero non rialzarsi più. I rischi di tenuta sociale sono sotto gli occhi di tutti; mentre crescono angosce e tensioni, si evidenzia l’insufficienza delle iniziative già adottate.Non possiamo attendere ancora.Le cose da fare sono tante, ma una tra tutte emerge come indispensabile e urgente.E’ necessario bloccare per un tempo sufficiente i distacchi, impedendo che tante famiglie, che tanti cittadini e cittadine, si trovino ad affrontare l’inverno privi di riscaldamento e di energia elettrica.I sottoscritti chiedono al Governo di adottare un provvedimento urgente che blocchi almeno per sei mesi i distacchi di gas ed energia elettrica per morosità incolpevole, a partire dalle fasce di utenti maggiormente vulnerabili, senza applicazione di more e favorendo lunghe rateizzazioni alla ripresa dei pagamenti.Non possiamo attendere ancora, ne va del nostro futuro!