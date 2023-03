Servizi infanzia: due bandi comunali per assunzioni

“Anche l’amministrazione comunale, come avevamo annunciato in occasione del bando di concorso pubblicato della Fondazione Cresci@mo – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi - si prepara ad assumere da settembre nuovi insegnanti per i servizi educativi che gestiamo direttamente, scuole d’infanzia e nidi. E lo facciamo anche collaborando con altri Enti per ottimizzare le procedure e i concorsi che ci permetteranno, inoltre, di disporre di una graduatoria da cui continuare ad assumere anche in futuro il personale necessario. Tutto ciò – prosegue Baracchi - coerentemente con la strategia delineata nel progetto “Modena Zerosei. Costruire futuro” che punta a sviluppare e innovare l’attività educativa del sistema integrato in sinergia e valorizzando tutte le sue componenti”.La selezione pubblica per l’assunzione di insegnanti di scuola d’infanzia è indetta unitamente al Comune di Reggio Emilia; le domande vanno presentate entro le ore 13 del 31 marzo per via telematica compilando il form a cui si accede con credenziali Spid dal sito istituzionale dell’Ente dove si possono scaricare bando e note per la compilazione della domanda.Per il Comune di Modena la selezione è finalizzata all’assunzione di tre insegnanti da settembre, dopo che altrettanti saranno inoltre assunti dalla graduatoria ancora vigente. Inoltre, la nuova graduatoria rimarrà valida per due anni e potrà quindi essere utilizzata per coprire posti che si rendessero vacanti.di concorso è relativo all’assunzione a tempo indeterminato di tre educatori di nidi d’infanzia. Le domande vanno presentate entro le ore 13 del 30 marzo, anche in questo caso per via telematica. Gli interessati possono scaricare bando e note per la compilazione della domanda dal sito istituzionale del Comune di Modena.