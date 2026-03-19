Novi di Modena, lavoro nero in un laboratorio tessile: denunciato cinese 45enne

Ieri i carabinieri hanno ispezionato un laboratorio tessile a Novi: il titolare dell’attività, un cinese 45enne, è stato denunciato per numerose violazioni.

Gli Ispettori hanno rilevato la mancata nomina del medico competente, l’assenza della sorveglianza sanitaria per i lavoratori, la mancata informazione e formazione obbligatoria, la mancanza della cassetta di primo soccorso, carenze strutturali riguardanti salubrità, igiene e uscite di emergenza, oltre a vie di circolazione interne ingombre e scarsa pulizia di impianti e attrezzature.

Alla luce delle irregolarità accertate, i carabinieri hanno disposto la sospensione dell’attività anche per l’impiego di 3 lavoratori in nero su 5 (pari al 60% del personale presente), tutti regolari sul territorio nazionale. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di 14.200 euro ed elevate ammende per complessivi 13.175 euro.