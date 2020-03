Sguardo dei bambini: principessa alla finestra contro il coronavirus

Secondo disegno giunto in redazione raccogliendo il nostro appello a proporre ai figli e ai ragazzidi fare un disegno o scrivere un racconto su questo periodo difficile, o quantomeno del tutto straordinario anche per i bambini costretti a non frequentare le lezioni a causa della emergenza coronavirus.Giada Diana, 10 anni. Ha appena fatto questo disegno e lo ha inviato alla redazione de La PressaLa piccola Giada ha disegnato una bambina in casa alla finestra mentre fuori il virus fa un po' paura. Una principessa protetta tra le mura domestiche.