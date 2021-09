Social e pandemia: opinionista modenese Robby Giusti doppia Bonaccini

La pandemia ha cambiato in maniera radicale il modo di esprimere opinioni e di fare informazione. Anche sui social. Al di là del panorama delle testate giornalistiche on line, una realtà che a differenza del costante e (salvo eccezioni) generalizzato calo di vendite delle edizioni cartacee dei quotidiani è in netta espansione, occorre tenere conto del fenomeno delle pagine di politici e opinionisti divenuti, anche a livello locale, veri e propri punti di riferimento e luoghi virtuali utilizzati dai cittadini per informarsi.A fare da apripista a questo nuovo modello informativo fu l'ex premier Conte. Indimenticabili (nel bene e nel male) le sue dirette durante i mesi di lockdown. Un modello mutuato anche dall'allora assessore regionale dell'Emilia Romagna Sergio Venturi, dal sindaco di Carpi Alberto Bellelli e dallo stesso Governatore Stefano Bonaccini.E se Bonaccini ha continuato a usare Facebook come luogo principe per la costruzione del consenso politico, a livello modenese si inseriscono in questo contesto le pagine Facebook di parlamentari, esponenti politici, giornalisti e opinionisti. Nell'ultimo anno impossibile non registrare la netta crescita della pagina del modenese Robby Giusti, i cui video e le cui dirette Facebook, in particolare sulle manifestazioni contro il Green Pass, sono seguiti da migliaia di persone. Una pagina la sua che in termini di interazioni settimanali (610.186 interazioni negli ultimi sette giorni) doppia costantemente la pagina dello stesso Bonaccini (369.800), tra le più seguite a livello locale, e stacca notevolmente quelle dei quotidiani locali.Un mondo con il quale inevitabilmente occorrerà fare i conti anche in futuro, evitando facili etichette o strumentali categorizzazioni.