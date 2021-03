Sorbara, uno striscione per ricordare le vittime di mafia

Falcone, Borsellino, Impastato e tutti i nomi di chi ha perso la vita per mano mafiosa a delineare figure di donne e uomini, come a rinnovarne la memoria, rendere omaggio al dolore dei famigliari e ribadire una volta di più l’impegno della comunità per la legalità e contro ogni attività criminale.In vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita nel primo giorno di primavera, il 21 marzo, presso la Casa della Legalità di Sorbara è stato allestito uno striscione che riporta i nomi di tutte le persone uccise dalla mafia, un’iniziativa simbolica e di grande impatto visivo, a ribadire l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Bomporto su un tema di assoluta rilevanza, che la vede impegnata da anni in prima linea per diffondere la cultura della legalità.E domani sera (venerdì 19) alle 21, nel contesto della Giornata del 21 marzo, si terrà l'incontro online 'Morire di Mafia' con Pietro Grasso e Attilio Bolzoni nell'ambito della rassegna 'Fai la cosa giusta' promossa da Pierluigi Senatore.Diretta sulle pagine Facebook:'Fai la cosa giusta' https://www.facebook.com/Fai-la-cosa-giusta-130489972236764'Città di Castelfranco Emilia' https://www.facebook.com/cittadicastelfrancoemiliaCanale youtube:'Città di Castelfranco Emilia' https://www.youtube.com/c/CittàdiCastelfrancoEmilia/it