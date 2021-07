Speranza: 'Variante Delta molto presto prevalente in Europa'

'Non vi è alcun dubbio che la variante Delta sta producendo in tutta Europa, ma non solo in Europa, un significativo aumento dei casi che richiede a tutti noi la massima attenzione. L'Ecdc, che è la nostra agenzia europea di riferimento per la sorveglianza e il controllo delle malattie, prevede che molto presto questa variante diverrà prevalente in tutta Europa e tutti gli elementi fanno pensare che la stessa valutazione sarà valida anche per Italia'. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo oggi in diretta al question time alla Camera in merito alle iniziative volte a garantire il tracciamento della diffusione delle varianti.'Con la regia dell'Istituto superiore di Sanità noi abbiamo lavorato negli ultimi mesi per rafforzare la nostra capacità di sequenziamento - ha proseguito Speranza - ci sono 112 laboratori che lavorano per sequenziare e il dato definitivo del mese di giugno è, al momento, quello del 6% dei casi che vengono sequenziati, ma dobbiamo lavorare per aumentarli ancora'. La stessa cosa vale per il tracciamento, che secondo il ministro dobbiamo 'sicuramente continuare a tenere a livelli assolutamente alti', e vale per 'altre due cose fondamentali: da un lato chiaramente il rispetto delle norme, l'utilizzo corretto delle mascherine, il distanziamento, e dall'altro l'utilizzo intelligente del Green Pass, che è uno strumento importante', ha concluso.