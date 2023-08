Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Con bivacchi sparsi ovunque A documentare ancora una volta lo stato delle cose Manuela Spaggiari, segretario provinciale e Consigliere di Quartiere 1 Centro storico di NOI MODERATI.'Una situazione sempre peggiore, imbarazzante, la cui responsabilità è di chi ha amministrato la città negli ultimi anni, Giancarlo Muzzarelli e le sue giunte; incapaci di mantenere un monumento della città in uno stato dignitoso e di valorizzarlo. Questa mattina, domenica 27 agosto 2023 - racconta il Consigliere - la situazione è ulteriormente peggiorata, i vagoni sono da tempo occupati da sbandati e tossicodipendenti, la novità è che anche l'ex officina e i suoi uffici sono ora rifugio per alcuni stranieri che hanno rotto i vetri delle finestre e occupato le stanze. Fuori siringhe, biciclette rubate, birre e un degrado diffuso di cui il Sindaco si dovrebbe vergognare. Cos'ha fatto in questi anni, oltre a far promesse che mai manterrà? Sono senza parole''La Stazione Piccola - prosegue Spaggiari - è uno degli esempi della più totale incapacità di governare e di mancanza di visione di un Sindaco e di un partito privo ormai di idee e di sensibilità. Da un lato l'abbandono di un monumento storico che in tutte le città civili sarebbe curato e valorizzato, dall'altro una presunta accoglienza e rispetto per gli ultimi che Modena non ha più da tempo. Non è possibile accettare che vi siano persone che vivano in queste condizioni, che nessuno sappia chi sono e cosa fanno in città. Poi il tema della sicurezza, esploso con i recenti, gravi, fatti di cronaca. Ghetti su ghetti, che rendono la situazione modenese ancora più esplosiva' - conclude