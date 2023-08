Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Come ci segnala in questa lettera, documentata da una serie di fotografie, un nostro lettore.Viale del Mercato, degrado e abbandono, sporcizia varia, una discarica a cielo aperto con vari rifiuti abbandonati, nella folta vegetazione spontanea cresciuta rigogliosa si vive in abbandono sociale e precarie condizioni igienico sanitarie.