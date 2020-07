'Strage nelle cra modenesi: quelle morti pesano sulla coscienza'

“Una Commissione di inchiesta sulle tante morti da Covid che si sono verificate nelle CRA della nostra Regione” questa la richiesta che gli operatori ed i familiari dei pazienti delle CRA presentano oggi all’assessore alla Sanità regionale Raffaele Donini.



“Inutile fingere, quelle morti pesano sulla coscienza di noi tutti e non è accettabile che ora, passata la fase acuta, tutto continui come prima. Diciamocelo, gli eventi che si sono verificati nell’emergenza hanno purtroppo messo in evidenza il fallimento di un modello socio sanitario basato sul taglio delle risorse e sulla privatizzazione generalizzata dei servizi a scapito della salute e della sicurezza di pazienti e lavoratori. In città le morti accertate con sicurezza sono 34 ma per tanti anziani deceduti non si è verificato se fossero stati contagiati. Insistiamo: è stata sbagliata e pericolosa la scelta della ASL di collocare gli anziani dimessi dagli ospedali ma potenzialmente contagiosi nelle Case Albergo - afferma in una nota la lista di sinistra Modena Volta Pagina -. Quasi nessuna CRA, infatti, poteva e può ancor oggi offrire garanzie di isolamento per malattie infettive. Quasi sempre impossibile dedicare uno specifico settore di degenza, separare gli spogliatoi del personale e i percorsi, predisporre camere singole con bagno, dedicare il personale esclusivamente ai pazienti potenzialmente contagiati. Le CRA hanno quasi sempre ambienti inadatti e personale scarso anche per la normale attività di assistenza per non parlare della minima assistenza infermieristica. Pur col massimo impegno del personale, bastava una piccola distrazione per creare commistioni tra ospiti infetti e non infetti, pericolosi focolai”.



“Accertare la verità per capire ciò che sia accaduto non dovrebbe fare paura a nessuno, dovrebbe anzi servire per ripensare sia ai convenzionamenti, sia al rafforzamento del personale assistenziale e sanitario delle Cra, sia all’intera organizzazione delle strutture. Sono ormai centinaia gli esposti presentati da familiari, 15 solo a Modena ma dovrebbero essere necessari. Dovrebbero essere le stesse istituzioni pubbliche a voler fare chiarezza. Invece c’è stato silenzio. Ricordiamo che quando un anziano viene inserito dai Servizi Sociali in una CRA esiste un impegno di assistenza e cura a cui non si può né si deve sfuggire - chiude Modena Volta Pagina - Speriamo che l’assessore Donini accetti le proposte dei familiari, faccia tesoro dei risultati dell’inchiesta e, ridiscutendo il sistema degli accreditamenti, metta al centro il diritto alla salute degli anziani e quelli degli stessi operatori che li assistono”.