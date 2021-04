Sui social la consegna del pacco di pannolini sporchi a Bonaccini

'Al presidente Bonaccini vorremmo consegnare un pacco, il mittente sono gli operatori sanitari, i bimbi, le famiglie, le aziende, il popolo italiano rispettoso della Costituzione e sotto riassumiamo come frode covid. Vediamo se è a casa'. Un video di 3.26 minuti diffuso sui social immortala la consegna del pacco contenente pannolini sporchi consegnato ieri al presidente della Regione Stefano Bonaccini. I due autori si sono presentanti a volto scoperto, si sono ritratti nel video stesso e hanno suonato il campanello della abitazione di Bonaccini con il pacco in mano nel quale è ben visibile una nota marca di pannolini. 'Le abbiamo portato un regalo siamo due modenesi' - dicono i due. 'Io non sono un suo ammiratore, ma le abbiamo portato un pacco'.Bonaccini a quel punto chiede di spegnere il cellulare e chiede il motivo della visita in una casa privata. I due si rifiutano di smettere di filmare, affermando di essere in strada e in suolo pubblico: 'Restituiamo un po' di pacco che sta facendo alla Regione Emilia Romagna. Ormai si sa che è una farsa'. 'Stiamo facendo tutto quello che possiamo per le persone che faticano e per quelle che si ammalano, per chi negli ospedali rischia la vita'.'Ma non lavora più nessuno e negli ospedali è tutto vuoto...' E davanti a queste frasi Bonaccini se ne va rientrando in casa col pacco in mano. 'Però anche lei può venirci a suonare a casa e può anche riprenderci' - chiude uno dei due contestatori.