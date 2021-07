Gruppo di supporto alle terapie domiciliari: boom di iscritti anche da Modena

Nulla di nuovo sotto il sole, ma solo la convinzione, dettata dall'esperienza clinica e medica di centinaia di professionisti in tutta Italia, che il Covid, agli stadi iniziali si può curare. E nulla anche contro i vaccini, fondamentali per le fasce più alte della popolazione e per i soggetti a rischio, ma solo la consapevolezza dell'efficacia delle cure domiciliari per guarire a casa dal Covid. Non si contano, anche da Modena, le ultime iscrizioni al gruppo nazionale nato su Facebook. Ma qui non si tratta di un gruppo solito. Professionisti, volontari e persone positive, asintomatiche o livemente sintomatiche, che gestiscono la malattina da casa (continuano ad essere oltre il 95%), e che spesso non trovano risposta nella rete sanitaria di base si incontrano a distanza, ma fuori da FB. Singolarmente. Nel gruppo, il cui numero di iscritti ha superato in questi giorni i 500.000, ci sono solo testimonianze e richiesta di contatto. Nessuna sommatoria di pareri, ricette e tantomeno di terapie. Ogni caso è particolare e va affrontato singolarmanete e chiaramente da professionisti. Come del resto dovrebbe avvenire, e non sempre avviene, nella rete pubblica. Nei giorni scorsi, occupandoci dell'abbandono nelle fasi iniziali della malattia, delle terapia con plasma iperimmune, avevavamo chiesto ad Direttore Generale dell'Ausl quali fossero a Modena le terapie domiciliari adottate dall'ausl per i pazienti seguiti a casa con sintomi lievi ( qui la risposta ), ma non sono rari in cui i pazienti non sono seguiti e non riescono a mettersi in contatto nemmeno con il proprio medico (abbondano le testimonianze di questo tipo), e qui la messa in rete di informazioni accreditate e controllate, oltre che la disponibilità di professionisti sanitari che, anche da Modena, ci mettono nome e faccia, fa la differenza. Il gruppo ha organizzato per il 10 luglio prossimo la terza conferenza nazionale sulle terapie domiciliari e ad oggi conta 503 mila adesioni.