Svezia non raccomanda vaccino ai bimbi: 'Benefici inferiori a rischi'

La Svezia ha deciso di non raccomandare i vaccini contro il Covid per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, lo ha deciso ieri l'Agenzia sanitaria, sostenendo che i benefici non superano i rischi.'Con le conoscenze che abbiamo oggi, con un basso rischio di malattie gravi per i bambini, non vediamo alcun chiaro vantaggio nel vaccinarli', ha detto in una conferenza stampa Britta Bjorkholm, funzionaria dell'Agenzia sanitaria.Ha aggiunto che la decisione potrebbe essere rivista in base a nuove ricerche o se una nuova variante dovesse cambiare il volto della pandemia. Situazione diversa per i bambini ad alto rischio, che possono già ricevere il vaccino.