Terremoto di magnitudo 4.1 a Cesenatico: scuole evacuate

Continua lo sciame sismico in Romagna , in particolare nella zona di Cesenatico. Oggi una forte scossa di terremoto si è verificata alle 11:45. Il sisma di magnitudo 4.1 è stato distintamente avvertito in tutta l'Emilia Romagna. Il sisma ha avuto origine ad una profondità di 19 chilometri e ha fatto seguito a numerose altre scosse nella notte e all'alba di magnitudo inferiore. Le scuole sono state evacuate e l'amministrazione ha invitato i genitori ad andare a prendere i ragazzi.'Siamo in contatto con la Protezione Civile: mentre si stanno operando tutte le verifiche sui dati, gli studenti di Cesenatico sono stati fatti uscire dagli edifici scolastici - scrive il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli - Invitiamo i genitori, appena possono, ad andare a prendere i bambini. Nel frattempo il personale scolastico attenderà all’esterno fino all’arrivo del trasporto scolastico. Stiamo già controllando gli edifici, seguiranno aggiornamenti'.